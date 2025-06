Islanda, perde quota sull’Atlantico: atterraggio d’emergenza per volo San Francisco-Roma

(Adnkronos) – Un volo della United Airlines in volo tra San Francisco e Roma ha effettuato un atterraggio di emergenza in Islanda domenica mattina a causa di un problema meccanico che si è manifestato mentre sorvolava l'Oceano Atlantico. Il volo UA507, un Boeing 777-200ER con matricola N76010, ha dichiarato l'emergenza a circa otto ore dall'inizio del volo, si legge sul San Francisco Chronicle. L'aereo era partito dall'aeroporto internazionale di San Francisco alle 17.03 ora locale di sabato ed era in volo verso l'Europa quando è improvvisamente sceso a 21mila piedi (6.300 metri) e ha trasmesso il segnale di soccorso 7700, con codice internazionale. Il volo è stato dirottato ed è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di Keflavik, vicino a Reykjavík, intorno alle 8 ora locale di domenica. Dopo l'atterraggio, l'aereo ha lasciato la pista ed è stato trainato in una piazzola remota dell'aeroporto. Nessuno dei 275 passeggeri e dei 14 membri dell'equipaggio è rimasto ferito, ha dichiarato United Airlines. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)