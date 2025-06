Estate e movida, il Comune di Corciano fissa le regole per la musica nei locali

Con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Corciano interviene per regolamentare le attività serali nei pubblici esercizi e tutelare la quiete pubblica. Il sindaco Lorenzo Pierotti ha firmato un’ordinanza in vigore dal 20 giugno al 30 settembre che disciplina gli orari delle emissioni sonore nei locali con somministrazione di alimenti e bevande, con particolare attenzione agli eventi musicali all’aperto.

Il provvedimento stabilisce che la musica, sia dal vivo che riprodotta tramite impianti acustici o elettronici, dovrà cessare entro mezzanotte dalla domenica al giovedì, mentre nei fine settimana e nei giorni prefestivi sarà consentita fino alle 00.30. Oltre tali orari, l’attività potrà proseguire solo se non percepibile all’esterno o all’interno delle abitazioni vicine.

L’ordinanza richiama anche alla responsabilità i titolari e i gestori dei locali, chiamati a vigilare sul comportamento degli avventori, prevenendo schiamazzi e rumori molesti anche dopo la fine degli eventi musicali. Sono previste sanzioni amministrative di 250 euro per la prima violazione, che salgono a 500 euro per le successive. In caso di tre o più infrazioni, scatterà una segnalazione alla Questura.

Rimane possibile richiedere deroghe per eventi straordinari come sagre, feste popolari e concerti, ma solo previa presentazione di un’istanza motivata da parte degli organizzatori. Le autorizzazioni saranno valutate caso per caso.