Billari (Bocconi): “Università devono far sbocciare talento degli studenti”

"L'Università ha un 'dovere' di far sbocciare i talenti dei nostri studenti. Io sono orgoglioso di essere alla guida dell'università Bocconi che si è posta questo obiettivo, che è un tema che viene trattato molto bene nel libro 'Dai forma al tuo talento' di Patrizia Fontana" Così, Francesco Billari, rettore dell'università Bocconi, all'incontro di presentazione del volume 'Dai forma al tuo talento', di Patrizia Fontana – head hunter, coach e fondatrice del progetto Talents in Motion – svoltosi a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr. "Le azioni che possiamo intraprendere sono quelle di un approccio basato su delle competenze, gli hard skills. Ovviamente dobbiamo insegnare qualcosa che rimarrà stabile nel corso del tempo e questi temi sono metodologici e professionali. Il secondo aspetto è quello di sviluppare una comunità. Quest'ultima aiuta a far crescere i soft skills, cioè capacità emotive e sociali che vengono discusse molto bene nel libro di Patrizia Fontana e che possono essere sviluppate in modo dialogico durante le lezioni, ma soprattutto all'interno della comunità di studentesse e studenti. Per questo sono fondamentali le università campus" ricorda Billeri.