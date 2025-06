Villa Solomei 2025: conto alla rovescia per il Festival con artisti internazionali dall’Africa

Solomeo si prepara ad accogliere suoni e voci dal cuore dell’Africa con la ventiseiesima edizione del Festival Villa Solomei, in programma da venerdì 27 giugno a martedì 1 luglio.

L’apertura sarà affidata al coreografo keniano Fernando Anuang’a, che porterà al Teatro Cucinelli la sua ultima creazione tra danza e canti Masai, un linguaggio minimale capace di esaltare l’essenza di ogni gesto.

Subito dopo, la percussionista Kasiva Mutua proporrà due performance solistiche che mescolano ritmi tradizionali africani e narrazione personale, in un’intensa esperienza sonora.

La giornata proseguirà con il concerto d’organo di Luciano Zecca e culminerà con l’esibizione degli Ayekoo Drummers del Ghana, cinque performer che, attraverso percussioni e strumenti tradizionali come il jembe e la kora, trasformeranno Piazza del Castello in un centro pulsante di energia.

In chiusura, all’Anfiteatro, salirà sul palco Msafiri Zawose, uno degli artisti più rappresentativi della Tanzania, che renderà omaggio alla tradizione musicale della sua famiglia, celebre per la diffusione della cultura Gogo.

Tra gli appuntamenti dei giorni successivi, lo spettacolo teatrale di Maurizio Lombardi, i racconti vocali delle Afrika Mamas, il concerto con Made Kuti e la Filarmonica di Solomeo, fino al “Concerto sotto le stelle” con la sinfonia “Lobgesang” di Mendelssohn eseguita dall’Orchestra dell’Accademia Hermans.