Ucraina, Zelensky: “Russia potrebbe attaccare Paesi Nato entro 5 anni”

(Adnkronos) – Un attacco della Russia a un Paese membro della Nato è possibile entro cinque anni. Lo sostiene, in un'intervista a Sky News prima dell'inizio del vertice dell'Alleanza all'Aja, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che l'obiettivo di spesa proposto dalla Nato, pari al 5% del Pil e radicalmente aumentato, potrebbe essere troppo basso. "A mio avviso, questo è un processo lento perché crediamo che a partire dal 2030 Putin potrà avere capacità significativamente maggiori. Oggi l'Ucraina lo sta bloccando. Non ha tempo di addestrare l'esercito, e vengono tutti annientati sul campo di battaglia", ha detto ancora Zelensky. Il presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno in programma di incontrarsi domani a margine del vertice, ha riferito intanto all'Afp una fonte della presidenza ucraina, aggiungendo che "le squadre stanno definendo i dettagli" dei colloqui che si svolgeranno nel "primo pomeriggio" e che si concentreranno sulle sanzioni alla Russia e sull'approvvigionamento di armi per Kiev. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)