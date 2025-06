Successo per l’Associazione socio-culturale Valmarino: donato un defibrillatore alla comunita’

Sabato 21 giugno si è svolta, presso la sede dell’Associazione socio-culturale Valmarino, in via Ferraioli n. 5, Corciano (PG), l’annuale festa di tesseramento, arricchita da numerosi momenti culturali e artistici.

Ad inaugurare la serata è stato l’assessore alla cultura del Comune di Corciano, Francesco Mangano, insieme ai consiglieri comunali Danilo Mattaioli e Mirco Fagioli, che hanno portato i saluti del sindaco Lorenzo Pierotti. Con loro il presidente dell’associazione Valmarino, Andrea Sebastiani, il vicepresidente Marco Trottolini e il parroco don Fabrizio Fucelli, che ha portato a tutti la santa benedizione.

“Fare associazionismo è un impegno molto piacevole che ci permette di essere una comunità unita e collaborativa” ha spiegato Andrea Sebastiani, presidente del circolo Valmarino.

Con questo spirito di comunione, l’associazione ha deciso di acquistare, con i ricavi delle proprie attività, un defibrillatore da mettere a disposizione della comunità. Il defibrillatore è stato presentato al numeroso pubblico intervenuto in questa annuale serata del tesseramento.

Ad arricchire questo importante momento sociale sono stati invitati l’artista Simona Trentini, che ha esposto, nella grande sala interna del circolo, un’accurata selezione di dipinti dal titolo “I paesaggi del cuore”; il musicista Gianni Borrini, che con i suoi momenti musicali anni ’90 ha fatto riaffiorare tanti bei ricordi di gioventù; il duo emergente Daniele Giancarlini e Andrea Cioccoloni, con musiche e testi propri del tutto originali.

Alle 21.30 è entrata in scena la Compagnia del Magna e Beve con la rappresentazione teatrale “L’osteria della speranza”, per un’ora di risate in vernacolo perugino.

Tutto questo non poteva che essere accompagnato da una bella cena all’aperto con torta al testo, porchetta e buon vino.

Il presidente dell’associazione si è detto molto soddisfatto per i risultati raggiunti, oltre che per il numero dei soci, in costante crescita.

L’associazione Valmarino ha fortemente voluto ringraziare l’Amministrazione comunale di Corciano, il cui impegno ha reso possibile questa bella realtà; tutti gli artisti intervenuti, la cui arte rallegra e rende piacevoli i momenti importanti; tutte le associazioni corcianesi che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento, in particolare l’APD Corciano e Arte in Bottega di Corciano.

Un grazie particolare a tutti i soci e a tutti coloro che hanno partecipato, rendendo la serata una vera festa.