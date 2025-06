Sinner, missione Wimbledon: scambi con Dimitrov e ‘sfida’ a… Djokovic – Video

(Adnkronos) – Per Jannik Sinner è ufficialmente iniziata la missione Wimbledon. Il numero uno del ranking Atp, arrivato a Londra nei giorni scorsi, si avvicina all'inizio dello Slam inglese tra allenamenti e faccia a faccia con i big sull'erba inglese. Dopo gli scambi con Aryna Sabalenka, con tanto di pegno pagato insieme al suo staff, l'azzurro si è allenato oggi insieme al bulgaro Grigor Dimitrov, numero 20 della classifica. Nel corso della giornata, Sinner ha poi incontrato Novak Djokovic, salutando il serbo – incontrato e battuto poche settimane fa in semifinale al Roland Garros – con più di qualche sorriso verso il torneo. Nel video, condiviso sui social da diversi utenti, si vede Jannik chiedere "Come stai?" all'ex numero uno. Djokovic risponde con un "Bene, bene" e se la ride. La sfida Wimbledon è iniziata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)