Paolini-Fernandez al Bad Homburg Open: orario, precedenti e dove vederla

Jasmine Paolini debutta al Bad Homburg Open. Oggi, martedì 24 giugno, l'azzurra affronta la canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale del torneo tedesco, dopo aver saltato il primo turno perché testa di serie numero 2 del torneo. La toscana, tornata numero 4 del ranking Wta, sarà una tappa fondamentale verso Wimbledon. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match. Il match tra Jasmine Paolini e Leylah Fernandez inizierà non prima delle 11:30. Fin qui, le due si sono affrontate in due occasioni, con due vittorie per la canadese. La prima ad Abu Dhabi nel 2021, la seconda nella Billie Jean King Cup del 2023.

Paolini-Fernandez, come tutte le partite del Wta 500 di Bad Homburg 2025, sarà visibile in chiaro sul canale tv SuperTennis e in in diretta tv via satellite su Sky Sport. In streaming, i match saranno visibili su SuperTenniX, SkyGo e Now Tv.