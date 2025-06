Olivari (Ipsen): “Nuova sede connessa nel tessuto economico e sociale di Milano”

(Adnkronos) – "Abbiamo scelto questa nuova sede di Milano per essere pienamente nel tessuto economico e sociale della città. Uno degli elementi chiave che rende il nostro lavoro efficace e importante è quello di essere in connessione con tutti i nostri interlocutori esterni: istituzioni, clinici e associazioni dei pazienti. Continuiamo ad ascoltarli per portare soluzioni terapeutiche innovative, ma anche altre novità utili nella vita quotidiana delle persone". Lo ha detto Patrizia Olivari, presidente e amministratore delegato di Ipsen Italia, oggi a Milano all'inaugurazione della nuova sede della farmaceutica nel corso dell'evento 'Connessioni. The Life Show' che ha coinvolto istituzioni, comunità scientifica e dei pazienti, e media. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare la comunione di intenti tra Regione Lombardia e Ipsen sul tema della sostenibilità, con l'avvio del primo appuntamento dei Talk della Sostenibilità sociale, promossi dalla Fondazione della Sostenibilità che prevede una serie di appuntamenti nei prossimi mesi. "Ipsen vuole andare oltre al suo classico lavoro di innovazione – sottolinea Olivari – vuole espandere l'impatto e la responsabilità anche in ambito sociale. Per questo abbiamo deciso di essere al fianco di Regione Lombardia con progetti sociali che portino il nostro contributo non solo ai pazienti e alle loro famiglie, ma a tutta la società". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)