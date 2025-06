Occupazione, Baroni (Assolavoro): “Agenzie per il lavoro centrali, ora politiche attive efficaci”

(Adnkronos) – “I dati della ricerca confermano una volta di più l’evoluzione del ruolo delle agenzie per il lavoro, attori sempre più centrali per favorire un’occupazione garantita, con i diritti, le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente”. Così Francesco Baroni, presidente di Assolavoro, a margine dell’Assemblea dell'associazione a Roma commentando i risultati della ricerca presentata oggi sul sistema delle agenzie per il lavoro.

Secondo Baroni, "ne emerge in maniera molto netta anche l’esigenza diffusa di un sistema di politiche attive realmente efficace, capace di accompagnare i giovani al lavoro e i lavoratori nei cambiamenti professionali e nelle sfide occupazionali". "Il programma Gol si avvia alla conclusione – ha aggiunto Baroni – occorre fare tesoro delle esperienze maturate e correggere le criticità che sono emerse così da avviare al meglio la nuova fase di programmazione e rispondere in modo strutturale e tempestivo ai bisogni delle persone e delle imprese”. “Le agenzie per il lavoro – ha concluso il presidente di Assolavoro – sono pronte a fare la propria parte in una logica di cooperazione pubblico-privato, mettendo a disposizione competenze, strumenti e capillarità sul territorio. Siamo convinti che solo lavorando assieme si possa costruire un mercato del lavoro più dinamico, equo e accessibile, che offra tutele, percorsi di crescita e reale inclusione sociale ed economica e che non lasci mai solo chi si trova a dover affrontare una transizione: dalla formazione al lavoro, da un lavoro a un nuovo lavoro, da un lavoro a una nuova sfida prima formativa e poi occupazionale”. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)