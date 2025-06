Napoli, obiettivo Darwin Nunez: a che punto è la trattativa con il Liverpool

(Adnkronos) –

Darwin Nunez al Napoli? La pista di mercato per la squadra di Antonio Conte è sempre più calda. Gli azzurri hanno puntato l'attaccante del Liverpool, individuato dal presidente Aurelio De Laurentiis come l'uomo giusto per rinforzare una squadra già competitiva e fresca di scudetto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti uruguaiano ha aperto al trasferimento in Serie A e le prossime giornate saranno decisive per definire una quadra con il Liverpool. Prima questione da considerare. Tre anni fa, il Liverpool aveva versato 100 milioni nelle casse del Benfica (75+25 di bonus) per assicurarsi uno degli attaccanti più in vista del momento. Nunez, 26 anni, ha segnato 40 gol in 136 partite con i Reds (vincendo una Premier League) e al netto di un rendimento forse al di sotto delle aspettative, è difficile pensare che il Liverpool possa scendere da una base iniziale di 70 milioni per far partire la trattativa. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna tiene sotto controllo la pista da mesi e ha strappato il 'sì' dell'attaccante. La palla ora è del club inglese. Antonio Conte aspetta il suo nuovo centravanti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)