MotoGp, rivoluzione in vista: Libery Media acquista i diritti

(Adnkronos) –

Liberty Media acquista la MotoGp. La società statunitense, proprietaria anche della Formula 1, ha ricevuto ieri, lunedì 23 giugno, l'ok dalla Commissione europea per rilevare l'84% dei diritti da Dorna Sports, mentre il management del motomondiale conserverà il restante 16%. L'operazione era in ballo da oltre un anno e il semaforo verde da parte della Ue era tutt'altro che scontato, visto che ora Liberty Media si troverà a 'governare' sia il principale campionato automobilistico che il motomondiale. Una posizione che la Commissione avrebbe potuto ritenere quindi troppo dominante. A comunicare il via libera della Commissione un comunicato pubblicato sul sito della MotoGp: "la Commissione Europea approva l'acquisizione della MotoGp da parte di Liberty Media. L'approvazione rappresentava lo step conclusivo relativo alla finalizzazione dell'accordo: si apre un nuovo capitolo per lo sport più avvincente sulla Terra. Liberty Media Corporation ha ricevuto l'approvazione incondizionata da parte della Commissione Europea al fine di completare la propria acquisizione di Dorna Sports S.L., detentrice dei diritti della MotoGp". Il presidente e Ceo di Liberty Media Derek Chang ha commentato: "L'approvazione arrivata in data odierna da parte della Commissione Europea rappresenta la condizione finale in relazione all'acquisizione della MotoGp da parte di Liberty. Siamo entusiasti di dare il via alla partnership di Liberty con Carmelo e con il suo eccellente team di management", si legge in una nota, "la MotoGp rappresenta un asset sportivo di primo livello, molto attrattivo e con delle gare incredibili, una fanbase appassionata e un importante flusso di cassa. Crediamo che questo sport e il brand presentino dei significativi potenziali di crescita che puntiamo a rendere realtà grazie alla profonda connessione con la fan base e l'espansione verso un'audience totalmente globale". Ora, dopo l'ok della Ue, Liberty Media dovrà concludere l'acquisto della MotoGp entro il prossimo 3 luglio e l'operazione dovrebbe essere intorno ai 4,3 miliardi di euro. Obiettivo è rivitalizzare il motociclismo proprio come accaduto con la Formula 1, anche grazie a iniziative 'di contorno' come la fortunata serie tv Netflix 'Drive to Survive', che ha regalato a tifosi e appassionati un dietro le quinte, spesso romanzato, e che ha fatto storcere il naso ai fan più tradizionali. Dal 2016 però, ovvero da quando Liberty Media ha acquistato il circus, la Formula 1 è cresciuta da un punto di vista economico e commerciale aprendo le proprie porte a nuovi mercati, come quello degli Stati Uniti. Obiettivo fare lo stesso con la MotoGp, che nonostante un ottimo seguito non gode degli stessi ricavi.