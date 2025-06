Jovanotti: “A 2 anni mi sono ammalato, stavo morendo. I medici mi hanno salvato”

(Adnkronos) – "A due anni mi sono ammalato e avrei fatto parte di quelle percentuali di mortalità infantile", con queste parole Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ospite d'eccezione della prima puntata di 'Noos – L’avventura della conoscenza', il programma condotto da Alberto Angela, in onda lunedì 23 giugno alle 21.25 su Rai 1, ha raccontato un episodio drammatico della sua infanzia. Jovanotti ha condiviso con il pubblico il suo rapporto speciale con la medicina: "Devo la mia vita ai medici", ha detto. Il cantante ha spiegato di essersi ammalato, all'età di 2 anni, di un'enterite acuta molto forte ma i medici non capivano cosa fosse. "Io mi stavo spegnendo. Ero magrissimo, non assimilavo il cibo e avevo la febbre altissima". "Mio padre – continua Jovanotti – mi portò al Bambin Gesù e il medico mi mise in una vasca di acqua fredda perché avevo la febbre a 40. Restai in ospedale per due mesi e mi salvarono", ha spiegato. "Credo che il nostro sistema sanitario è una delle ricchezze del nostro paese", ha aggiunto Jovanotti che con la sanità pubblica ha sempre avuto esperienze positive. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)