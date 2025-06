Imperia, bimbo muore durante il parto in ospedale: aperta inchiesta per omicidio colposo

(Adnkronos) –

Un bimbo è morto la scorsa settimana durante il parto all’ospedale di Imperia. Lo riporta 'La Stampa', spiegando che la madre, 29 anni, era arrivata al termine di una gravidanza regolare. Secondo quanto trapela dall’Asl, si sarebbe trattato di un "evento improvviso, un incidente acuto".

La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, affidata al pm Lorenzo Fornace. Sono sei i sanitari indagati – tra medici e infermieri – come atto dovuto. Disposta l’autopsia che sarà eseguita all’ospedale Gaslini di Genova da due periti. L’Asl ha espresso cordoglio e dichiarato di essere a completa disposizione della magistratura. In attesa dei risultati dell’autopsia, si valuterà l’apertura di un’indagine interna. L’inchiesta punta a chiarire se il decesso fosse imprevedibile o se potesse essere evitato. I genitori sono sotto shock. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)