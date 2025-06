Giusti (Wind Tre): “Da anni lavoriamo su parità di genere e crescita interna”

(Adnkronos) – "In Wind Tre lavoriamo da tanti anni sulla parità di genere e sulla misurazione dei risultati. Abbiamo iniziato nel 2022 con la certificazione 'Equal-salary' e siamo la prima telco al mondo ad averla ottenuta, poi abbiamo continuato con l'Uni Pdr, rinnovata la scorsa settimana. Misuriamo i principali Kpi all'interno dell'azienda, legati a ingressi, promozioni interne, uscite e percentuali di donne dirigenti, punto chiave della parità di genere". Così Manuela Giusti, direttrice People Relations & Compensation Wind Tre, in occasione del convegno 'Demografia, un patto fra generazioni', oggi al Palazzo dell'Informazione, sede dell'Adnkronos. "Abbiamo una pianificazione di tutte le persone che nei prossimi anni potrebbero uscire dall'azienda, per pensionamento, e abbiamo un piano di prepensionamento con cui le accompagniamo, ma definiamo anche piani di successione così riusciamo a fare crescita interna da un lato e, dall'altro, a mantenere il valore delle persone 'senior' facendo questi passaggi di competenze che durano anche 4-5 mesi perché il nostro obiettivo è fare in modo che le persone crescano all'interno dell'azienda". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)