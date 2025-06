Gigi D’Alessio, il concerto stasera 24 giugno su Canale 5: gli ospiti

(Adnkronos) – Stasera, martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva 'Gigi & Friends – Sicily For Life'. Una serata speciale di musica e solidarietà con Gigi D’Alessio e tanti ospiti d'eccezione: da Elodie a Noemi, ecco chi ci sarà. Una festa di musica e condivisione, regalando al pubblico duetti inediti ed emozioni autentiche. Sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo, il cantautore partenopeo si esibirà nei suoi più grandi successi amati in Italia e nel mondo. Accanto a lui, tanti amici e ospiti d’eccezione, gli artisti più amati della scena musicale italiana: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Rosario Miraggio, Elena D’Amario e Alessandro Siani. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)