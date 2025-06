Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi? L’ex corteggiatrice rompe il silenzio

(Adnkronos) –

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi? Una diretta su Tiktok ha acceso i sospetti tra i fan della coppia nata a Uomini e Donne. Alcuni utenti hanno interpretato, infatti, alcune dichiarazioni dell'ex corteggiatrice come segnali di tensioni nel rapporto. La spiegazione, tuttavia, arriva direttamente da Cristina. Gianmarco non era presente durante la live perché si trovava a Marbella “per un addio al celibato, è in vacanza con gli amici”, ha spiegato lei rispondendo alle preoccupazioni dei follower per l'assenza del fidanzato. Cristina inoltre ha dichiarato che al momento non è prevista l'idea di andare a convivere, alimentando così ulteriori dubbi. Ma l'ex corteggiatrice ha spiegato che, semplicemente, non è il momento giusto per fare questo passo. E a smentire le voci di crisi ci ha pensato lo stesso Gianamarco che nonostante si trovasse in compagnia degli amici, ha partecipato attivamente alla diretta della fidanzata, commentando ironicamente le sue parole. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)