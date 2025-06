Gaza, “21 morti in raid Israele su gente in fila per aiuti”

(Adnkronos) – Ennesima strage oggi, martedì 24 giugno, tra i palestinesi in fila per gli aiuti. Secondo la Difesa civile di Gaza, almeno 21 persone sono rimaste uccise negli attacchi israeliani che hanno colpito la gente in attesa fuori da un centro di distribuzione degli aiuti. Lo ha detto all'Afp il portavoce della Difesa civile, Mahmud Basal, che ha parlato anche di 150 feriti. E' di tre morti il bilancio di un attacco con droni israeliani che ha colpito Kfardajal, nella regione di Nabatieh, nel Libano meridionale. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)