Fratadocchi (Nuova Collaborazione): “Famiglie scontino la spesa affrontata per badanti”

"Anche quest'anno, come era prevedibile, il numero dei rapporti contrattuali dichiarati all'Inps è sceso, dal 2021 al 2024 c'è stato un decremento complessivo del 16%. L'aumento delle badanti ci segnala l'incremento della popolazione anziana e non autosufficiente ed è indice del fatto che tutti gli altri rapporti di lavoro continuano a scivolare nel 'nero'. Infatti non è semplice mantenere 'in nero', una badante che effettua il suo lavoro coabitando con la famiglia. Nuova Collaborazione, insieme altre associazione datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo, chiede da tempo alle istituzioni un maggiore riconoscimento fiscale, cioè che la famiglia possa scontarsi la spesa affrontata". A dirlo Filippo Breccia Fratadocchi, vicepresidente Nuova Collaborazione, intervenendo a l'evento 'Demografia, un patto fra generazioni', per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, in corso al Palazzo dell'Informazione.