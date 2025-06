Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme? Il bacio sul red carpet

(Adnkronos) –

Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme? A giudicare dal bacio che i due si sono scambiati sul red carpet sembrerebbe proprio di sì. L'attore e modello turco ieri, lunedì 23 giugno, ha sfilato all'Italian Global Series Festival, a Rimini, in compagnia della sua nuova fiamma Sara, dj già nota nel panorama musicale. Can Yaman e Sara Bluma, dopo le voci di un presunto flirt, sono usciti allo scoperto. I due hanno sfilato mano nella mano sul red carpet e con un bacio appassionato davanti ai fotografi hanno ufficializzato la loro relazione. Sara Blume, nome d’arte di Sara Chichani, è una dj di origini algerine che sui social conta più di 27 mila follower. Ha una carriera avviata nel mondo del clubbing europeo ed è molto conosciuta per le sue serate da dj a Ibiza, Berlino e Parigi. Negli anni è riuscita a conquistarsi il favore del pubblico. Sara ha creato 'Boudoir', il format delle sue serate che fonde musica elettronica, burlesque e cabaret. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Teenage Dream. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)