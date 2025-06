Assolavoro: 500 mila impiegati tramite agenzie, un terzo a tempo indeterminato

(Adnkronos) – Le persone impiegate tramite agenzie per il lavoro sono circa 500mila, un terzo ha un contratto a tempo indeterminato (+4,9% nel 2024 sul 2023). Oltre la metà ha meno di 34 anni, crescono le donne (41,4% nel 2024); le persone con professionalità medio-alte sono la maggioranza (53,3%), segno 'più' anche per gli over 50 assunti (sono il 16,5% sul totale dei lavoratori tramite Agenzia nell’ultimo anno). E' quanto emerge dalla ricerca condotta da Ipsos per Assolavoro, l’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, sul mercato del lavoro in Italia e sul ruolo delle Agenzie, e presentata oggi in occasione dell'assemblea pubblica dell'associazione. Negli uffici delle agenzie per il lavoro sono impiegate, inoltre, più di 15mila persone, tutte con contratti stabili. Hanno un know how specializzato e lunga esperienza nella gestione di tutte le dinamiche che attengono al lavoro, sia per chi cerca una occupazione, sia per le aziende; decisamente prevalente è la presenza femminile. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)