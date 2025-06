Allarme all’alba in base italiana Unifil prima di tregua Israele-Iran: la videonews dalla nostra inviata

(Adnkronos) – Contemporaneamente agli ultimi lanci di missili tra Israele e Iran e all’annuncio di una tregua da parte di Donald Trump, sono risuonati all’alba gli allarmi nella base italiana Unifil di Shama, a sud del Libano. Un’allerta che dispone la permanenza in luoghi sicuri con i dispositivi di protezione per il personale e che non prevede al momento il rifugio nei bunker. Le videonews dalla nostra inviata Silvia Mancinelli. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)