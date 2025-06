Tensione al Wta di Amburgo, lite sottorete tra Sakkari e Putintseva – Video

(Adnkronos) –

Scintille al Wta 500 di Amburgo. Al termine del match tra la greca Maria Sakkari, numero 85 del mondo, e la kazaka Yulia Putintseva, 34esima del ranking, le due tenniste hanno avuto un'accesa discussione, diventata presto lite, sottorete, che per poco non è sfociata in rissa. Alla base ci sarebbero state tensioni createsi durante tutto l'arco del match, valido per i sedicesimi di finale del torneo e vinto da Sakkari in due set con il punteggio di 7-5, 7-6. Al momento della stretta di mano, Putintseva non ha guardato negli occhi l'avversaria, provocando la reazione della greca: "Bella stretta di mano", "cosa vuoi che faccia?", è stata la risposta immediata della kazaka. "Quando stringi la mano, si guarda la persona negli occhi", ha replicato Sakkari, avvicinandosi minacciosa alla panchina dell'avversaria. A quel punto Putintseva ha lanciato un eloquente "vai a f…..o", che ha aumentato l'ira di Maria. "Non piaci a nessuno, qui non piaci a nessuno", ha urlato Sakkari alla kazaka, mentre la stessa si stava avviando verso gli spogliatoi. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi del giudice di sedia, che non ha fatto molto per sedare la discussione, e con il pubblico che ha comunque applaudito l'uscita dal campo delle due tenniste. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)