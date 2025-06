Serie B, Salernitana-Samp 0-3 a tavolino. Due turni di squalifica allo stadio Arechi

(Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie B, in merito al playout Salernitana-Sampdoria di ieri sera, domenica 22 giugno, ha deliberato la sconfitta a tavolino dei campani per 3-0 (che sommata alla vittoria della Samp per 2-0 all'andata li condanna alla retrocessione). Per i granata, anche l'obbligo di giocare le prossime due gare interne all'Arechi a porte chiuse. Ieri sera per due volte i tifosi campani hanno cercato di entrare in campo mentre al 21' del secondo tempo la gara è stata sospesa dopo che dagli spalti sono piovuti fumogeni, petardi e seggiolini divelti. Dopo un'interruzione di circa mezz'ora, l'arbitro Doveri aveva provato a far ripartire il gioco ma, dopo pochi attimi, le intemperanze dei sostenitori di casa sono ripartite costringendo il responsabile dell'Ordine pubblico a disporre la sospensione definitiva della gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)