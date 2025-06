Seattle Sounders-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Torna in campo il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club 2025. La squadra parigina affronta i padroni di casa dei Seattle Sounders – in diretta tv e streaming – oggi, lunedì 23 giugno, nell'ultima giornata del girone B. Il club di Luis Enrique, fresco campione d'Europa, fin qui ha raccolto una vittoria all'esordio con l'Atletico Madrid, battuto con un netto 4-0, e una sconfitta di misura con i brasiliani del Botafogo. Per qualificarsi agli ottavi il Psg dovrà quindi battere i Seattle Sounders, ancora a zero punti nel girone dopo essere stati battuti sia dal Botafogo che dall'Atletico, ma che saranno spinti dal pubblico di casa dello stadio Lumen Field. La sfida tra Seattle Sounders e Psg è in programma oggi, lunedì 23 giugno, alle ore 21 allo stadio Lumen Field si Seattle. Ecco le probabili formazioni:

Seattle Sounders (4-2-3-1): Frei; Kossa-Rienzi, Ragen, Bell, Baker-Whiting; Roldan, Vargas; de la Vega, Rusnak, Rothrock. All. Schmetzer

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Doué, Barcola, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique Seattle Sounders-Psg, come tutto il Mondiale per Club 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche attraverso la piattaforma streaming di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)