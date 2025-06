Scontro tra moto e auto, morti due giovani fidanzati nel casertano

(Adnkronos) – Due giovani fidanzati sono morti oggi in uno scontro tra moto e auto sulla strada provinciale, nel Casertano. A perdere la vita un giovane carabiniere di 23 anni e la fidanzata di 22, entrambi di Sessa Aurunca. I due viaggiavano in sella ad una moto che si è scontrata frontalmente con una automobile che proveniva dal senso opposto di marcia lungo la strada provinciale 81 che da San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, porta verso la statale Appia e il mare. Sul tragico incidente stradale indaga la Polizia di Stato (Commissariato di Sessa Aurunca e Polstrada). Dopo il tragico incidente, il conducente della vettura si è fermato. Il carabiniere 23enne era in servizio a Milano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)