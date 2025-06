Putin: “Russia combatte per futuro, non minaccio la Nato” – Video

(Adnkronos) – "La Russia combatte per il proprio futuro, i soldati impegnati dell'Operazione speciale in Ucraina sono eroi. La Nato inventa la minaccia di un'invasione russa in Europa". Vladimir Putin si esprime così nella giornata in cui, tra l'altro, il presidente russo incontra il ministero degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Contro l'Iran c'è stata una aggressione assolutamente non provocata. Priva di basi o giustificazioni", dice Putin, che si sofferma poi ampiamente sul rapporto tra Russia e Europa. "La Nato sta provocando una militarizzazione globale e una corsa agli armamenti. La leadership dell'alleanza continua a ripetere che c'è una sorta di minaccia da parte della Russia, con una possibile invasione da parte nostra: è un'invenzione", dice, prima di un annuncio che – in realtà – somiglia ad una minaccia: al via la produzione in serie del missile Oreshnik, arma introdotta alla fine dello scorso anno nella guerra con l'Ucraina e in grado, secondo Mosca, di colpire qualsiasi città europea senza possibilità di intervento per le difese. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)