Pablo Trincia racconta la storia di Denis Bergamini: arriva su Sky ‘Il cono d’ombra’

(Adnkronos) – Arriva su Sky, il 27 e 28 giugno, ‘Il cono d’ombra – La storia di Denis Bergamini’, la docuserie Sky Original che riaccende i riflettori su uno dei casi di cronaca nera più controversi e inspiegabili che per oltre trent’anni ha sfidato la giustizia. Ideata da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, la docuserie racconta, in quattro episodi, la verità nascosta dietro la morte di Denis Bergamini, il giovane calciatore di serie C del Cosenza che il 18 novembre del 1989 perse la vita in circostanze misteriose. La docuserie ha l’intenzione di riportare alla luce la vicenda che per oltre 30 anni è rimasta avvolta nel mistero. Una narrazione fatta di silenzi, contraddizioni, depistaggi e dolore. Un dolore vissuto in prima persona dalle persone più care a Denis, come la sorella, Donata Bergamini, che ha sempre combattuto in questi anni per ottenere giustizia. Arrivata, parzialmente, solo lo scorso ottobre, dopo oltre tre decenni, quando Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore, è stata condannata in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio in concorso con ignoti. Alla conferenza stampa di presentazione della docuserie, oggi 23 giugno, Donata Bergamini ha ricordato il suo lungo percorso: “Non ho mai cercato di enfatizzare la figura di mio fratello. Chi era Denis, lo raccontano sempre i suoi compagni. Ma negli anni, su di lui sono state dette tante bugie. La verità era visibile fin dall’inizio, ma qualcuno ha scelto di non vederla. Un dolore grandissimo. In questi 35 anni, l’unica ad aver scontato la pena in carcere sono io. Da innocente”. Il ‘cono d’ombra’ ripercorre il caso giudiziario, che comincia da quella sera di novembre, lungo la statale della costa calabrese: un camion fermo in mezzo alla carreggiata, una ragazza in lacrime e sull’asfalto, il corpo senza vita di Denis Bergamini che appare come investito. All’inizio si parla di suicidio, ma da subito, la famiglia rifiuta questa ipotesi. Nasce così un ‘cono d’ombra’ che avvolge il caso e ne complica lo sviluppo per oltre 30 anni, alimentando domande senza risposta, sospetti, e ricostruzioni spesso contraddittorie. Come quelle sostenute dall'ex di Bergamini, Internò. Pablo Trincia, autore e voce narrante, riporta a galla la vicenda attraverso le testimonianze, le immagini d’archivio, e le ricostruzioni basate su atti processuali. Il racconto segue l’evoluzione dell’inchiesta fino ai giorni nostri, culminata nella riapertura del caso da parte della Procura di Castrovillari nel 2021. Un lavoro che il giornalista definisce “eccezionale”. Il caso, trattato inizialmente con superficialità, è stato analizzato dal 2021 nei minimi dettagli. "Spero che", ha dichiarato Trincia, "dalla visione di questa docuserie rimanga allo spettatore l'approccio scientifico che si deve avere in questi casi". È stato un lavoro attento basato sulla ricerca e sulla ricostruzione, "ma sempre legato a un principio: la scienza e la fisica dicono che Denis non si è suicidato", ha aggiunto Pablo Trincia, già autore di inchieste di successo come 'Veleno' o 'Rigopiano'. Cosa è successo a Denis Bergamini? Il racconto parte da questa domanda che per 30 anni è rimasta avvolta nel mistero, in un intreccio di bugie. “L’immagine di quella macchina che entra in una piazzola in autostrada con due persone a bordo, e poco dopo una di loro muore sotto un camion, sembra l’inizio di un romanzo noir – ha detto Trincia – ma purtroppo non è così. È questo mistero, questo cono d'ombra, che ci ha spinti a scavare sempre di più per scoprire la verità”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)