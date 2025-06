Montagna, otto morti nel weekend e oltre 100 interventi Soccorso alpino

(Adnkronos) – Otto vittime e oltre 100 interventi nel primo weekend estivo per il Soccorso alpino: tra questi anche un incidente in grotta che ha coinvolto due speleologi. Come fa sapere il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il numero più tragico si è registrato in Trentino-Alto Adige, con sei vittime in cinque distinti incidenti legati ad attività tipiche della montagna, come alpinismo e arrampicata, ma anche nella caduta di un aliante con due persone a bordo. Le dinamiche degli interventi sono state diverse, osserva il Soccorso alpino, ma non sono mancati casi di escursionisti in difficoltà o infortunati a causa di scelte imprudenti o attrezzatura inadeguata. Cinque interventi sono stati risolti grazie a GeoResQ, l’app sviluppata dal Soccorso alpino e speleologico in collaborazione con il Club alpino italiano, che consente una rapida localizzazione del disperso e una comunicazione immediata con i soccorritori. Tra gli interventi più complessi del weekend, anche un’operazione speleologica in Sardegna, nel territorio del comune di Orgosolo (Nuoro), per il recupero di due speleologi infortunati nella grotta Sulidu de Arzane. L’intervento, conclusosi intorno alle 21,30 di domenica, ha coinvolto circa 30 tecnici specializzati e l’elisoccorso di base a Olbia. Entrambi i feriti sono stati recuperati e trasportati in ospedale. E' stato invece recuperato e trasportato in ospedale un escursionista, originario di Foligno, precipitato domenica per alcune centinaia di metri lungo una cresta esposta tra Monte Elefante e Monte Brecciaro, nel gruppo montuoso del Terminillo, in provincia di Rieti. L’uomo stava percorrendo l’itinerario insieme a un compagno, anch’egli della provincia di Perugia, che ha allertato i soccorsi. L’escursionista, politraumatizzato, è stato raggiunto, stabilizzato e posizionato in barella grazie a manovre tecniche condotte dal personale specializzato. E' stato poi recuperato con il verricello dall’elicottero e trasportato al policlinico Gemelli di Roma. Terminate le operazioni di recupero, le squadre di terra hanno accompagnato in sicurezza l’altro escursionista fino alla sua auto. Sul posto anche i vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)