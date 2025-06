Mondiale per Club, Juventus prima del girone se: tutte le combinazioni

(Adnkronos) –

La Juventus si è qualificata agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Il club bianconero ha battuto ieri, domenica 22 giugno, il Wydad Casablanca per 4-1 grazie a un super Yildiz, autore di due gol, all'autorete di Boutouil, provocata proprio dal turco, in apertura di match e al rigore realizzato da Vlahovic in pieno recupero. Il successo con i marocchini ha proiettato la squadra di Tudor al primo posto del girone G a quota 6, ma nella notte la Juve è stata agganciata in testa dal Manchester City, vittorioso con un netto 6-0 contro gli emiratini dell'Al Ain. Cosa serve quindi ai bianconeri per chiudere al primo posto del girone?

L'obiettivo juventino a questo punto, messa in cassaforte la qualificazione agli ottavi, è conquistare il primo posto del girone per garantirsi un accoppiamento più agevole nella fase a eliminazione diretta. Per farlo dovrà superare, all'ultima giornata, lo scoglio Manchester City. La squadra di Guardiola, come detto, è anch'essa in testa al gruppo a quota 6 con una differenza reti di +8, proprio come la Juve, ma al momento al secondo posto. La Juve sarebbe ovviamente certa del primato in caso di trionfo con gli inglesi, mentre in caso di pareggio nell'ultimo match del girone, si guarderebbero ai criteri stabiliti dalla Fifa. Il primo è il risultato degli scontri diretti, poi la differenza reti negli scontri diretti e il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti. In caso di parità questi criteri sarebbero nulli e si guarderebbe quindi alla differenza reti generale, che la Juve guida con un gol in più segnato rispetto agli inglesi. Ricapitolando, alla squadra di Tudor, per essere sicura del primo posto nel girone, basta un pareggio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)