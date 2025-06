Brescia, operaio travolto da lastra di marmo: morto 54enne

(Adnkronos) –

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Botticino, in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 54 anni. Mentre lavorava all’estrazione e lavorazione del marmo in una cava, è stato travolto da una lastra, per cause in corso di accertamento. Soccorso da 118 e vigili del fuoco, il 54enne è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia dove è morto. Sul posto i carabinieri della Stazione di Botticino, la polizia mineraria e l’Ats di Brescia. La cava è stata posta sotto sequestro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)