Precipita aliante, due morti in Trentino

(Adnkronos) – Un aliante è precipitato oggi in Trentino, poco sotto la cresta di Cima Bocche, sopra il lago omonimo, a una quota di 2500 metri. I due uomini a bordo, di 56 e 55 anni, residenti a Trento e ad Ala, sono morti. L'allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato alle 13 da parte di un gruppo di escursionisti che si trovavano al bivacco Iellici su Cima Bocche. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso e ha allertato le stazioni del Soccorso alpino e speleologico del Trentino di Moena e di San Martino di Castrozza. Il luogo dello schianto si trova nel Comune di Moena, al confine con il Comune di Primiero, dove è competente la stazione di San Martino. Avvistato l'aliante, schiantato sulla montagna, l'elicottero ha portato sul posto tre operatori della stazione di Moena e tre di quella di San Martino. Attivato anche il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di passo Rolle, con due operatori pronti in piazzola. Coinvolti anche l'elicottero da lavoro, i sommozzatori e i vigili del fuoco. Una volta sul posto gli operatori e l'équipe dell'elisoccorso hanno trovato le due salme che, ottenuto il nullaosta per la loro rimozione, sono state portate prima a passo Rolle e poi nella camera mortuaria di Pozza di Fassa.