Francia, festa della musica: 145 donne vittime di ‘punture’ per abbassarne le difese

(Adnkronos) – Almeno 145 donne vittime di 'punture' si sono presentate oggi alla polizia per denunciare le aggressioni in tutta la Francia. Lo fa sapere il ministero dell'Interno, dopo che ieri erano apparsi appelli sui social "ad attaccare e a pungere le donne durante la Festa della Musica". Una 'tecnica' utilizzata per iniettare sonniferi o droga della stupro, approfittando della confusione. "Alcune vittime sono state portate in ospedale per essere sottoposte ad analisi tossicologiche", ha riferito lo stesso ministero, che ha dato notizia di 12 persone fermate sospettate di essere responsabili delle 'punture'. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)