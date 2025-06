Festival ‘Restare Partire Tornare, Acquaroli: “Al centro territorio colpito duro dal sisma”

(Adnkronos) – “Questo Festival rappresenta la voglia di rimettere al centro una parte del territorio che per tante cause di natura legate al sisma e anche per un trend che si è verificato negli ultimi decenni, ha perso la sua capacità di attrarre e di conservare il patrimonio più importante di tutti, che è quello della demografia. Certamente oggi siamo in una fase dove purtroppo la denatalità ci consegna un quadro complessivamente preoccupante, ma già in questi territori la tendenza era nata da decenni. Oggi c'è una nuova epoca. Rimettere al centro questi spazi significa coniugare la qualità della vita, le opportunità che stiamo cercando di restituire per il tramite dei servizi e delle infrastrutture” Sono le parole pronunciate da Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, che a margine del Festival della Restanza e della Tornanza a Colli del Tronto (Ascoli Piceno), ha tracciato un bilancio sulla ripartenza post sisma 2016. “Il messaggio è quello che si può investire nell'entroterra, non solo come imprese ma come persone anagraficamente giovani perché questo significa ridare non solo un'opportunità a se stessi ma ridare un'opportunità ai luoghi che possono generare un meccanismo importante per le nuove comunità, le nuove generazioni, ma anche per la nostra regione e tutto l'entroterra” ha sottolineato Acquaroli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)