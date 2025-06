Durant e un maxi scambio in Nba: Kevin a Houston, Green e Brooks a Phoenix

(Adnkronos) –

Kevin Durant lascia Phoenix e vola a Houston. L'ala 37enne in queste ore è al centro dell'ennesima operazione di mercato destinata a sconvolgere l'Nba. I Suns, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Espn, avrebbero concordato un maxi scambio che dovrebbe portare Durant ai Rockets in cambio di Jalen Green, Dillon Brooks, la decima scelta del draft e cinque seconde scelte (2025, due nel 2026, una nel 2030 e una nel 2032). Lo scambio potrà essere ufficializzato solamente a partire dal prossimo 6 luglio, quando aprirà il mercato Nba. L'ingaggio di Durant pone gli Houston Rockets tra le squadre più ambiziose per la prossima Western Conference. Il giocatore aveva indicato proprio nella squadra allenata da Ime Udoka una delle sue preferite in caso di trasferimento. Proprio Udoka sarebbe stato uno dei fattori fondamentali per la scelta di Durant. I due si conoscono da anni e hanno condiviso insieme un periodo ai Brooklyn Nets e nella nazionale degli Stati Uniti, costruendo un rapporto che va oltre il campo. Udoka ha firmato al termine della stagione il rinnovo del contratto che lo lega ai Rockets, diventando uno dei tecnici più pagati dell'intera Nba, mentre Durant, a 37 anni, sembra pronto a una nuova avventura, con un'operazione di mercato che è destinata, inevitabilmente, a cambiare gli equilibri del campionato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)