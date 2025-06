Attacco Usa a Iran, cosa è successo dopo ordine di Trump – Video

(Adnkronos) – Sette bombardieri B-2, un sottomarino per lanciare missili Tomahawk, nessun danno riportato. Ecco l'Operazione Martello di Mezzanotte con cui gli Stati Uniti hanno colpito i siti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan in Iran. Il Pentagono illustra le tappe salienti dell'attacco, ordinato dal presidente Donald Trump. "Avrebbe potuto fermarlo anche in extremis", ha detto il vicepresidente JD Vance. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)