Russia, Putin: “So di rischio recessione ma va evitata in tutti i modi”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere al corrente di chi avverte del "rischio di stagnazione o addirittura di recessione per la Russia", a partire dal ministro dello Sviluppo economico. Ma, nel discorso che ha tenuto al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha sottolineato che "non si può consentire che accada un tale scenario per nessuna circostanza". "Il tasso di crescita del Pil in Russia è il quarto nel mondo, e in Europa è il primo", ha rivendicato Putin sottolineando che si tratta di "dati molto significativi", ma riferendosi alla situazione dello scorso anno, diversa da quella registrata già nei primi mesi del 2025. Intanto l'Ucraina e la Russia hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra, secondo l'accordo raggiunto tra i negoziatori a Istanbul. ''L'Ucraina sta riportando a casa dalla prigionia i difensori gravemente feriti e malati'', ha scritto il ministero della Difesa di Kiev su 'X' sottolineando il lavoro in corso ''per riportare tutti indietro''. Il ministero della Difesa di Mosca in una nota ha scritto che ''un gruppo di militari russi è tornato dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio un gruppo di prigionieri di guerra ucraini è stato consegnato'' alle autorità di Kiev. Continuano i raid. Una persona è stata uccisa e altre 14 sono rimaste ferite in un raid aereo russo sulla città portuale di Odessa, in Ucraina, che ha colpito edifici civili. Lo riferiscono i media ucraini spiegando che tra i feriti ci sono anche tre soccorritori, intervenuti dopo che un edificio residenziale è andato completamente a fuoco a causa dell'attacco russo. Seicento persone sono state evacuate. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)