Trump riceve la Juve, Weah: “Sorpresa strana, non emozionante” – Video

(Adnkronos) – "E' stato strano, quando Trump ha iniziato a parlare di Iran…". Tim Weah era tra i giocatori della Juventus che ieri, prima dell'esordio al Mondiale per club, ha fatto visita al presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Nello Studio Ovale, la delegazione bianconera si è trovata a fare da cornice alla conferenza stampa in cui Trump ha risposto soprattutto a domande sulla guerra tra Israele e Iran. "E' stata una sorpresa per me, ad essere sinceri. Ci hanno detto di andare e non ho avuto altra scelta", ammette Weah, uno dei due giocatori statunitensi della Juve, dopo la vittoria per 5-0 contro l'Al Ain. "Andare alla Casa Bianca per la prima volta è un'esperienza entusiasmante, è meraviglioso. Ma io non sono interessato alla politica, non è stato così emozionante", ammette. "E' stato un po' strano, sono rimasto sorpreso. Quando" Trump "ha iniziato a parlare di politica e di Iran… Io voglio solo giocare a pallone…" —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)