MotoGp, si corre al Mugello: orari, programma e dove vedere Gran Premio d’Italia

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista per il Gran Premio d'Italia. Da domani, venerdì 20 giugno, a domenica 22 giugno, si corre in Italia per il nono appuntamento del Motomondiale. Si riparte dal dominio di Marc Marquez ad Aragon: lo spagnolo è il leader della classifica piloti con 233 punti, davanti al fratello Alex (201) e al compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia (140). Ecco orario, programma del weekend e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming. Il Gran Premio del Mugello, nono appuntamento della MotoGp, si correrà domenica 22 giugno. Dalla prima sessione di prove libere alla gara, ecco il programma e gli orari di tutte le sessioni:

Venerdì 20 giugno

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Sabato 21 giugno

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 22 giugno

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up Ore 14: MotoGP – gara Il Gp del Mugello, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Dalle prove libere alla gara, tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming sull'app Sky Go e su Now.

