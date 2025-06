La Juve da Trump, Gad Lerner: “Mi sento più interista che mai”

(Adnkronos) – La Juventus fa visita a Donald Trump alla Casa Bianca e ascolta le risposte del presidente americano sulla guerra tra Iran e Israele. Foto e video dell'evento rimbalzano sui social, tra curiosità e perplessità. C'è chi, come Gad Lerner, coglie l'occasione per prendere le distanze da Trump e, allo stesso tempo, dalla Juve. "Vedo la Juve in visita nello Studio Ovale con Trump e mi sento più interista che mai", scrive il giornalista, noto tifoso dell'Inter. Lerner torna a twittare di calcio a quasi 3 settimane dall'umiliante sconfitta incassata dall'Inter il primo giugno a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, terminata con il pesantissimo risultato di 5-0. Il nuovo tweet a tinte nerazzurre, prevedibilmente, diventa un assist per una valanga di risposte di tifosi della Juventus. C'è chi ricorda a Lerner il recente tonfo contro il Psg. La maggior parte delle repliche bianconere fa riferimento all'inchiesta che ha coinvolto i vertici della curva dell'Inter, con arresti e con le prime condanne —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)