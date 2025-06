Festa dei boschi: presente anche la Biblioteca comunale di Corciano

La biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano, in collaborazione con l’associazione Arcaes Apd – Asd, parteciperà domenica 22 giugno alla decima Festa dei Boschi con l’iniziativa escursionistica dal titolo “Camminando sospesi tra realtà e immaginazione al fantastico sentiero Fantastico di Monte Malbe”.

Un’esperienza pensata per far scoprire e vivere i tesori naturalistici e culturali del bosco di Monte Malbe, un luogo ideale per letture, laboratori e attività all’aria aperta. Durante la giornata sarà possibile esplorare la rete sentieristica del bosco, classificato come Sito di interesse comunitario (Sic), e in particolare il sentiero Fantastico, un percorso ad anello dedicato a bambini, scuole e famiglie, nell’ambito del progetto “Ecorciano – Sentieri naturalistici”, promosso dal Comune di Corciano.

«Partecipare alla Festa dei Boschi significa promuovere una cultura della sostenibilità e del benessere – commenta Francesco Mangano, assessore alla Cultura del Comune di Corciano – unendo la scoperta del nostro patrimonio ambientale al valore della lettura come esperienza condivisa. Un binomio educativo e formativo di grande impatto per bambini, famiglie e comunità».

«Il sentiero Fantastico è un prezioso gioiello del nostro territorio – commenta Chiara Scardazza, consigliere comunale con delega alla promozione della lettura – un luogo fatato come lo è la nostra Biblioteca Rodari e non è un caso se queste due realtà sappiano insieme creare eventi unici e imperdibili. La Festa dei Boschi è un appuntamento importante per la nostra promozione culturale e turistica, un evento che valorizza l’impegno dell’amministrazione e della fitta rete di associazioni e volontari che collaborano alla creazione di eventi unici nel loro genere».

La Festa dei Boschi, evento regionale diffuso, che valorizza la natura e la biodiversità dei boschi umbri, coinvolgendo numerosi comuni e realtà locali, celebra quest’anno il suo decimo anniversario. Promossa da Fai e Regione Umbria, con la collaborazione di Enti locali, biblioteche umbre, fondazioni, associazioni del territorio, enti faunistici, l’Associazione culturale pediatri (Acp) e la rete dei Volontari NpL, la manifestazione ha l’obiettivo di far conoscere i “polmoni verdi” che circondano i nostri centri abitati, ma anche di promuovere la lettura all’aria aperta.

In questo contesto, la biblioteca Rodari conferma il suo ruolo attivo nella diffusione delle buone pratiche di lettura, in linea con le indicazioni di Csb, Acp e Cepell, sostenendo attività che uniscano il piacere della lettura alla scoperta della natura.