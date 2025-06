Caso Garlasco, fonti: “Nessuna impronta su Frùttolo e spazzatura di casa Poggi”

(Adnkronos) – Un piattino di carta, due vaschette vuote di Fruttolo e la plastica della confezione, un contenitore vuoto di EstaThé con cannuccia, una scatola vuota di biscotti e un sacchetto contenente dei cereali. Su nessuno di questi oggetti trovati nella spazzatura della villetta Poggi a Garlasco sono state trovate impronte. Lo apprende l'Adnkronos mentre l'incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi è appena terminato. Sugli stessi reperti verranno svolti ulteriori approfondimenti sul fronte delle impronte e sulla ricerca di Dna utili alle indagini. Negli uffici della Polizia scientifica da stamattina sono a lavoro i periti della giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, i consulenti del nuovo indagato Andrea Sempio, gli esperti scelti da Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata e i consulenti della famiglia della vittima. A rallentare le operazioni c'è stato anche un breve blackout energetico che nel tardo pomeriggio ha colpito la zona della Questura. Sul Frùttolo – analizzato a quasi 18 anni dal delitto, come l'intero contenuto della pattumiera – si sono concentrati gli 'incubi' onirici dell'avvocato Massimo Lovati difensore di Sempio, ma anche le aspettative della difesa Stasi e della stessa Procura di Pavia che nella nuova indagine per omicidio in concorso ritiene che gli assassini possano aver fatto colazione con la vittima la mattina del 13 agosto 2007. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)