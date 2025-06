Atp Halle, oggi Sinner-Bublik – Il match in diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo nell'Atp di Halle. Oggi, giovedì 19 giugno, l'azzurro affronta Alexander Bublik nel sedondo turno del torneo tedesco. Il numero uno del ranking arriva dal successo in due set contro Yannick Hanfmann, mentre il tennista kazako (numero 45 Atp) è reduce dal successo contro Alexandre Muller nel primo turno. I due si sono affrontati in cinque precedenti, con l'azzurro che guida con un parziale di 4-1. L'ultimo match risale all'ultimi Roland Garros, con successo di Sinner a quarti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)