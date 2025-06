Anziani, Riboldi (RisoRsa): “Lombardia aumenti di 200 milioni l’anno i fondi per Rsa”

(Adnkronos) – "Serve subito un incremento dei fondi per le Rsa in Regione Lombardia di circa 200 milioni all'anno per 5 o 6 anni, perché sta per arrivare la valanga dei figli del baby boom che stanno diventando anziani". Così Massimo Riboldi, presidente di Associazione RisoRsa e Villaggio Amico, al convegno ‘Rs(a)ppropriatezza: leggi chiare, costi certi. Chi paga le Rsa?’, organizzato oggi a Milano dall'Associazione RisoRsa con il patrocinato dal Comune meneghino, spiega che "il maggior ostacolo – che impedisce un aggiornamento delle tariffe e una loro effettiva applicazione giornaliera per i trattamenti di lungoassistenza – è sicuramente la scelta politica. Una scelta politica che deriva da una scarsa comprensione della dimensione del fenomeno. I dati demografici sono impietosi: l'invecchiamento e la denatalità comportano un incremento del bisogno assistenziale. Se non si affronta subito il problema – rimarca – ci troveremo di fronte a una crisi sociale molto grave". Un altro ostacolo che impedisce un aggiornamento delle tariffe e una loro effettiva applicazione giornaliera per i trattamenti di lungoassistenza, secondo il presidente di Associazione RisoRsa e Villaggio Amico, deriva da "una non esatta conoscenza della normativa nazionale in materia di determinazione delle tariffe". Applicando correttamente la metodologia prevista dalle norme e aggiornando le tariffe, secondo Riboldi, si potrebbero ottenere importanti vantaggi per tutti, tra cui il rispetto dei Lea, la copertura della quota assistenziale da parte del Ssn e la possibilità di reinvestire utili in ammodernamenti. In questo contesto, l'aumento dei finanziamenti della Regione rientrerebbe tra le misure concrete da attuare per accelerare questo processo e garantire la sostenibilità economica delle strutture. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)