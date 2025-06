Alcaraz-Munar oggi al Queen’s: orario, precedenti e dove vedere il match

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna in campo al Queen's. Oggi, giovedì 19 giugno, il tennista spagnolo affronta il connazionale Jaume Munar nell'Atp 500 di Londra. Un derby spagnolo, quello tra il numero due del ranking (fresco vincitore del Roland Garros) e il numero 59, che vale i quarti del torneo inglese. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match. La sfida al Queen's tra Alcaraz e Munar è prevista oggi, giovedì 19 giugno, non prima delle 13. Sarà il quarto match tra i due spagnoli: due dei tre precedenti sono stati vinti dal numero 2 del ranking Atp (l'ultimo confronto risale agli ottavi dell'Atp di Barcellona nel 2022). Tutti i match del Queen’s di Londra sono visibile sui canali Sky. Le dirette sono divise tra Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno/Sky Sport Max. Le partite del Queen's sono disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)