UniCamillus, bandi prove ammissione a Medicina e Odontoiatria 2025-2026

(Adnkronos) – Anche questa estate, sono stati pubblicati i bandi dell'Università UniCamillus per iscriversi alle prove di ammissione per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, anno accademico 2025/2026. I corsi di laurea in questione, erogati in lingua italiana e inglese – a seconda della sede e del percorso di riferimento –, riflettono la natura internazionale dell'Ateneo, e offrono una formazione di primo piano nel settore medico-sanitario. I bandi prevedono la seguente ripartizione di posti disponibili. Medicina e Chirurgia in lingua italiana: Roma (in fase di accreditamento) con 160 posti disponibili; Lido di Venezia con 194 posti a disposizione; Cefalù con 39 posti. In fase di iscrizione, i candidati potranno scegliere di concorrere per una, due o tutte e tre le sedi. Medicina e Chirurgia in lingua inglese: sede di Roma con 246 posti disponibili. Odontoiatria e Protesi Dentaria (lingua italiana): sede di Roma, con 23 posti. Le iscrizioni per concorrere scadono tassativamente alle ore 13:00 del 27 giugno 2025 e devono essere effettuate online tramite il portale GOMP all'URL https://unicamillus-studenti.gomp.it Le prove si svolgeranno da remoto in modalità home-based, comodamente dal proprio pc, e consisteranno in 60 domande a risposta multipla, da completare entro 60 minuti. Le materie affrontate durante l'esame saranno inerenti a logica, cultura generale, biologia, chimica, fisica, matematica e tematiche umanitarie relative alla mission sociale di UniCamillus. Per Medicina e Chirurgia in lingua italiana, la selezione si terrà giovedì 3 luglio 2025. Invece, per Medicina e Chirurgia in lingua inglese e per Odontoiatria e Protesi Dentaria, la data della prova è prevista per venerdì 4 luglio 2025. I risultati delle prove saranno pubblicati entro il 9 luglio 2025 sul sito dell'Ateneo. UniCamillus è un'università, ma non è solo un'opzione formativa: l'Ateneo medico, infatti, si rivela ancora una volta un investimento concreto per il futuro professionale, e lo confermano gli ultimi dati pubblicati da AlmaLaurea, che collocano UniCamillus tra le realtà universitarie italiane di maggior successo. L'89,5% degli studenti si laurea in corso, una percentuale ben superiore alla media nazionale. L'84,3% dei laureati trova un'occupazione entro un anno dal titolo, con uno stipendio iniziale superiore alla media. Inoltre, il 95,2% degli studenti si dichiara soddisfatto dell'esperienza universitaria, confermando l'ottimo rapporto con i docenti e la qualità delle infrastrutture. Ancora, la percentuale di studenti internazionali risulta doppia rispetto alla media nazionale, e ciò sottolinea il crescente prestigio dell'ateneo. Questi risultati testimoniano l'efficacia del modello formativo di UniCamillus, che valorizza competenze, vocazione e formazione pratica, senza dimenticare l'aspetto umano e relazionale nei confronti degli studenti, accompagnandoli per mano durante tutto il percorso di studi. L'Ateneo rappresenta così un punto di riferimento per chi desidera intraprendere una carriera nel settore medico-sanitario, e per chi vuole studiare in un ambiente multiculturale, dinamico e vivace. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle procedure di ammissione, è possibile visitare la pagina dei bandi dell'Università UniCamillus https://unicamillus.org/servizi/bandi-di-ammissione/ o scrivere a infocenter@unicamillus.org.