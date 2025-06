Trump parla di guerra Iran-Israele, la Juve ascolta nello Studio Ovale

(Adnkronos) – "Non so se attacco l'Iran". Donald Trump risponde alle domande dei media sulla guerra tra Iran e Israele. La Juventus, ospite alla Casa Bianca, ascolta le parole del presidente degli Stati Uniti sulla crisi che monopolizza l'attenzione a livello mondiale. La Juve, con il tecnico Igor Tudor e i giocatori, arriva nello Studio Ovale – con il presidente della Fifa Gianni Infantino – a poche ore dall'esordio nel Mondiale per club che si svolge negli Stati Uniti. Mentre Trump parla di armi nucleari e bombardieri Stealth, dietro di lui ascoltano Federico Gatti, Dusan Vlahovic, Manuel Locatelli… —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)