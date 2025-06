Stati Uniti, il ‘segnale’: l’aereo ‘dell’apocalisse’ di Trump si muove

(Adnkronos) –

L'aereo 'dell'apocalisse' si muove. Mentre si inasprisce la guerra tra Iran e Israele, negli Stati Uniti il Boeing E-4 'Nightwatch' è stato sorpreso nella notte di martedì 17 giugno in un volo segreto partito dalla Louisiana e terminato in Maryland. Il velivolo si è guadagnato il suo soprannome in quanto funge da rifugio e posto di comando volante per gli alti funzionari americani in caso di conflitto, essendo stato progettato per coordinare le operazioni militari e resistere anche a un attacco nucleare. Secondo il Daily Mail, l'aereo è decollato da Bossier City intorno alle 17.56, ha viaggiato lungo la costa sorvolando il confine tra Virginia e Carolina del Nord, prima di atterrare alla Joint Base Andrews alle 22.01. Non è ancora noto il motivo reale del volo, ma la missione, durata quattro ore, ha acceso il dibattito facendo prevedere, ad alcuni utenti online, un'imminente entrata in guerra degli Stati Uniti al fianco di Israele contro l'Iran. Probabile infatti che l'operazione sia servita per rafforzare la sicurezza presidenziale, come testimonia il nuovo nominativo di chiamata ORDER01, che ha sostituito il solito ORDER6, e prepararsi al conflitto, tenendosi pronti anche all'eventualità che possano entrare in gioco armi nucleari. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)