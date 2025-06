Mondiali judo, Bellandi conquista l’oro a Budapest

(Adnkronos) – Alice Bellandi vince la finale della categoria 78 kg contro la tedesca numero 4 al mondo Anna Monta Olek nella sesta giornata dei Mondiali di judo in corso a Budapest dopo 6 minuti di golden score ed è d'oro. La judoka bresciana, stanchissima, vince grazie a una zampata vincente che atterra l'avversaria per il secondo oro delle azzurre ai Mondiali ungheresi, dove l'Italia è la seconda nel medagliere dopo alle spalle del Giappone. La settima donna azzurra a vincere un oro ai mondiali di judo termina con un successo il cammino di altissimo spessore nella rassegna iridata in cui ha impiegato meno di un minuto complessivo a superare i due turni iniziali, vincendo poi con qualche difficoltà contro la cinese Zhenzhao. Ma ai quarti di finale e superando la slovena Metka Lobnik in semifinale. La campionessa olimpica azzurra si conferma la numero uno al mondo, dopo Parigi, e culmina una crescita esponenziale. Dopo il bronzo agli Europei di Sofia nel 2022, sono arrivati il bronzo ai Mondiali di Doha nel 2023 e l'argento nella rassegna iridata del 2024 ad Abu Dhabi, battuta da un'altra tedesca. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)