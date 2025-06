Festa della musica a Corciano: Ode al vino con la rassegna “Note di viaggio”

Prenderà il via in occasione della Festa della musica, sabato 21 giugno alle 21 alla Biblioteca comunale Gianni Rodari di Corciano, il prossimo appuntamento in programma per l’ottava edizione della rassegna Note di viaggio, promossa dall’associazione Cdg-Next.

La serata, dal titolo “Ode al vino”, vedrà protagonista uno spettacolo che unisce musica, poesia e suggestione per un’esperienza da vivere trasversalmente con tutti i sensi. Sarà Luca Tironzelli, attore e musicista dalla voce intensa e dal gesto evocativo, ad accompagnare il pubblico in un viaggio dove il vino si fa simbolo di passione, estasi, amicizia, perdizione e rinascita. Con lui, sul palco, il SatorDuo composto da Paolo Castellani (violino) e Francesco Di Giandomenico (chitarra), interpreti noti per l’energia e la profondità con cui danno voce a sonorità latine, mediterranee e contemporanee.

“Ode al Vino” è un melologo: un intreccio raffinato di parole e suoni che si rincorrono, si incontrano e si completano, dando vita a un dialogo vibrante tra poesia e musica. Un’esperienza immersiva e sensoriale, in cui il ritmo della terra, della vite e della vita si fonde con la musicalità della lingua e la profondità espressiva degli strumenti.

«Celebrare la Giornata internazionale della musica con un evento come Ode al vino – sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Corciano, Francesco Mangano – significa valorizzare il potere della musica come linguaggio universale, capace di dialogare con altre arti e con la nostra identità più profonda. Questo appuntamento rappresenta un connubio affascinante tra cultura, territorio e sensi, in perfetta sintonia con lo spirito della rassegna e con la vocazione culturale del nostro Comune».